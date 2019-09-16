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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco

Американский президент сообщил, что Вашингтон в скором времени установит причастного к нападению на нефтяные объекты
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Соответствующее заявление американский лидер сделал в понедельник во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в штат Нью-Мексико.

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Президента спросили, могут ли военные действия Соединенных Штатов, которые приведут к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. "Я думаю, что они были бы таковыми. Да", - ответил он.

Глава государства также подчеркнул, что согласен с госсекретарем США Майклом Помпео, который обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии Тегеран. Тем не менее, указал Трамп, американским властям "необходимо как следует разобраться" в этом вопросе, они "в ближайшее время будут точно знать", кто причастен к нападению.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi Aramco
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