Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Соответствующее заявление американский лидер сделал в понедельник во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в штат Нью-Мексико.

Президента спросили, могут ли военные действия Соединенных Штатов, которые приведут к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. "Я думаю, что они были бы таковыми. Да", - ответил он.

Глава государства также подчеркнул, что согласен с госсекретарем США Майклом Помпео, который обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии Тегеран. Тем не менее, указал Трамп, американским властям "необходимо как следует разобраться" в этом вопросе, они "в ближайшее время будут точно знать", кто причастен к нападению.