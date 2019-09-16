В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.

Церемония открытия состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). С приветственным словом выступит председатель сессии Тиджани Мухаммад-Банде, ранее занимавший должность постоянного представителя Нигерии при ООН. Из рук своей предшественницы - уроженки Эквадора Марии Фернанды Эспиносы - он получит массивный председательский молоток. Как напоминается на официальном сайте всемирной организации, его удар возвещает о начале заседания и его завершении, об одобрении повестки дня, об избрании должностных лиц, о принятии резолюции, а также напоминает о необходимости соблюдать тишину. Именно такой молоток в октябре 1960 года разбил занимавший в то время должность председателя Генассамблеи ирландец Фредерик Боланд, пытаясь пресечь знаменитое эмоциональное выступление советского лидера Никиты Хрущева.

Затем будет объявлена традиционная минута молчания "для молитвы и размышлений". После этого должны быть назначены члены комитета по проверке полномочий - структуры, которая занимается аккредитацией делегаций стран.

Мухаммад-Банде, который был единственным кандидатом на пост главы Генассамблеи, ранее подчеркнул, что намерен направить все усилия на борьбу с терроризмом, голодом, бедностью, гендерным неравенством и насилием во время военных конфликтов. Он также пообещал уделить внимание предотвращению климатических изменений и программам в сфере образования. Председатель стартующей сессии ГА ООН намерен сделать "все от него зависящее, чтобы обеспечить мир и процветание, особенно для тех, кто наиболее уязвим".

Подводя итоги

Завершившаяся 73-я сессия ГА ООН ознаменовалась принятием рекордного количества резолюций - 341, рассказала в понедельник на итоговой пресс-конференции Мария Фернанда Эспиноса. Она обратилась с призывом ко всем государствам "вновь перечитывать принятые документы и выполнять их".

Как сообщила Эспиноса, в целом за год прошло 108 пленарных заседаний ГА ООН. Она также поделилась, что ввела новый формат в виде утренних mingas - регулярных встреч с постпредами разных стран при ООН для обсуждения актуальных вопросов международной повестки. Слово mingas взято из языка коренных народов Эквадора и означает коллективную работу.

Основными задачами, которые в прошедшем году ставила для себя Эспиноса, были поддержка гендерного равенства и борьба с пластиковым загрязнением. В обоих случаях сама организация достигла значительных успехов. В этом году представительница РФ Татьяна Валовая была назначена главой офиса ООН в Женеве, а уроженка США Мелиса Флеминг возглавила департамент по коммуникациям. Также весной штаб-квартира ООН полностью отказалась от пластика - все кафе и столовые здесь перешли на бумажную или алюминиевую посуду.

"Я считаю, что моя команда выполнила свое главное обещание о том, что ООН должна стать ближе к людям. За это время я дала 250 интервью и 15 пресс-конференций в разных странах. Я посетила 30 государств и везде, где была в качестве председателя Генассамблеи, я выслушивала нужды всех - детей, женщин и пожилых людей, это было моим приоритетом", - заключила Эспиноса.

Задачи на будущее

Кроме того, Эспиноса сообщила, что ее команда совместно с новым председателем ГА ООН "много работала над организацией переходного процесса". "Из моих приоритетов, работу над которыми я попрошу его продолжить, я могу выделить гендерное равенство и кампанию против пластика, - сказала она. - Также в числе его очень важных задач будет подготовка к 75-летнему юбилею ООН. Важнейшей задачей на этот год станет работа над реформой ГА, улучшение процесса выработки решений и отчетности".

Наиболее насыщенным событиями периодом в ООН станет следующая неделя, на которой пройдут общеполитические прения высокого уровня. На трибуну взойдут лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и дипведомств, чьи выступления традиционно зададут тон работе Генассамблеи на весь предстоящий год. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно имеющейся в распоряжении ТАСС предварительной программе мероприятия, его выступление запланировано на 27 сентября.

В сентябре Россия по ротации является председателем в Совете Безопасности ООН, что даст возможность главе МИД выступить в качестве ведущего на заседаниях этого органа. Как сообщил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва инициирует, в частности, встречи по теме взаимодействия ООН с Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности и СНГ, а также по ситуации в Африке.

По завершении общеполитических дебатов участники сессии приступят к обсуждению многочисленных проектов резолюций. Среди них есть документы, которые привлекают внимание ежегодно, например резолюция против попыток героизации нацизма, пакет из 16 документов по палестино-израильскому урегулированию. Однако в первую очередь в своей работе ГА ориентируется на возникающие международные вызовы, поэтому организация рассматривает во внеочередном порядке резолюции по темам, представляющим угрозу миру и безопасности.