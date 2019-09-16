В Израиле пройдут первые в истории страны повторные парламентские выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Первые в истории повторные всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле. По их итогам определится состав 120-местного Кнессета 22-го созыва, после чего начнется формирование правительственной коалиции и должен быть назначен премьер-министр. За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 кресло в парламенте, а потому после объявления результатов создавалась правительственная коалиция.

Повторные парламентские выборы проводятся в еврейском государстве впервые. Это связано с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Камнем преткновения в формировании правительственной коалиции стал тогда конфликт между главой партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом, которая получила пять депутатских мандатов, и ультрарелигиозными партиями ШАС и "Яхадут ха-Тора" по порядку утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию.

В результате премьер смог заручиться поддержкой лишь 60 из 120 депутатов однопалатного парламента. Когда 29 мая истек отведенный Нетаньяху срок в 42 дня на создание правительства, он сам инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая - ровно через месяц после присяги депутатов - закона о самороспуске Кнессета 21-го созыва и назначении повторных парламентских выборов на 17 сентября. Этот шаг потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства по итогам выборов 9 апреля другому депутату.

Формирование коалиции

По закону, вслед за получением окончательных результатов подсчета голосов на выборах 17 сентября президент после консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Претенденту на пост премьера будут вновь предоставлены 42 дня на формирование правительства, и если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату.

Согласно последним опросам общественного мнения, претендентами на победу на выборах вновь являются партия "Ликуд" Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) под руководством бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца. Опросы прочат каждому из претендентов от 30 до 32 мест в Кнессете, причем в последние недели партия "Ликуд" набрала несколько мандатов, сравнявшись, а в некоторых опросах даже опередив основного конкурента.

Для участия в выборах 17 сентября зарегистрированы порядка трех десятков партий, но, как ожидается, лишь около десятка из них преодолеют электоральный барьер в 3,25%. И хотя опросы показывают, что Нетаньяху, судя по всему, будет легче сформировать коалицию, чем Ганцу, все равно его блок правых партий, если верить социологам, получит в общей сложности 59-60 мест в Кнессете, что может вновь привести к повторению ситуации, сложившейся после выборов 9 апреля. Опять основная борьба, как прогнозируют аналитики, начнется вокруг назначения премьера и последующего формирования устойчивой правительственной коалиции.

Нетаньяху впервые возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год, сейчас он находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 17 сентября сформировать четвертое правительство подряд.

Позиция России

Нетаньяху 12 сентября прилетел в Сочи для переговоров по вопросам безопасности с президентом России Владимиром Путиным и встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На переговорах с премьер-министром Израиля глава российского государства затронул тему предстоящих выборов в Кнессет. "Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками, и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля", - признался Путин.

"Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях [с Россией] за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - добавил президент РФ.

Участки и безопасность

По данным ЦИК, в Израиле зарегистрированы более 6,3 млн избирателей. По закону, это граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день выборов в еврейском государстве или за его пределами в официальных командировках. Всего на израильской территории будут открыты порядка 10,5 тысячи участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00 (время совпадает с московским), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 20:00.

Около 20 тысяч стражей порядка будут задействованы в обеспечении безопасности на повторных парламентских выборах, сообщил корр. ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "На обеспечении безопасности выборов будут задействованы около 20 тысяч полицейских, они будут дислоцированы во всех местах - и в районе избирательных участков, и в прилегающим к них районах. Будут задействованы и обычные патрульные полицейские, и полицейские под прикрытием, которые будут работать в гражданской одежде. Основная задача - обеспечить безопасность во время проведения выборов, а также обеспечить охрану общественного порядка, в особенности в тех местах, где будет проходить голосование", - сказал он.

По словам Зингермана, "если будут возникать потасовки, акты насилия и жестокости на избирательных участках и вблизи них, полиция будет действовать моментально, решительно и целенаправленно с тем, чтобы пресечь подобные проявления". Полицейский представитель отметил, что день выборов по закону является выходным в Израиле. "Многие воспользуются этой возможностью, чтобы отдохнуть, погулять; по нашей оценке, будет большое скопление людей в местах массового отдыха. Поэтому в этих местах у нас будет много работы с тем, чтобы обеспечить безопасность, общественный порядок и нормальное функционирование дорожного движения", - добавил он.

Блокада палестинских территорий

Израиль на период парламентских выборов - на сутки с полуночи 17 сентября - ввел в действие режим блокады палестинских территорий, сообщила армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и директивами политического эшелона режим изоляции будет введен в отношении Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), а пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с полуночи в ночь с понедельника на вторник (в полночь с 16 на 17 сентября - прим. ТАСС). Открытие переходов и снятие изоляции состоятся в полночь в среду, 18 сентября 2019 года (в ночь на среду) после оценки ситуации", - говорится в распространенном военными коммюнике.