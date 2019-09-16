Суд Абхазии рассмотрит иск оппозиционера Квицинии об отмене итогов выборов президента

СУХУМ, 17 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии рассмотрит во вторник иск председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии о признании незаконным решения ЦИК об итогах выборов президента республики, согласно которым победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, сообщили в суде. Здание суда будет взято под усиленную охрану, в городе во время суда у офиса "Амцахары" будет проходить "собрание общественности".

На прошлой неделе Квициния подал иск об отмене итогов выборов президента Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов. "Против всех" подано 3155 голосов избирателей.

"По итогам предварительного судебного заседания, состоявшегося 13 сентября под председательством судьи Генри Гамисония, 17 сентября состоится судебное заседание для рассмотрения иска Квицинии по существу", - уточнили в суде.

Иск поступил в суд неделю назад - Квициния просит признать незаконным и недействительным решение ЦИК Абхазии об итогах выборов президента республики. По его мнению, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

Интересы Квицинии в суде будут представлять юристы Батал Табагуа и Гарегин Митин, интересы ответчика - член ЦИК Дмитрий Шамба, интересы заинтересованного лица - Хаджимбы - депутат парламента Валерий Агрба. К разбирательству дела судом также привлечены представители Генпрокуратуры Елена Читанава и Даур Амичба. На заседание будут приглашены председатель ЦИК Тамаз Гогия, секретарь и члены избиркома, в том числе с правом совещательного голоса от кандидатов в президенты Рустам Чагава и Беслан Авидзба.

Право на обжалование

ЦИК и президент Хаджимба не согласны с доводами Квицинии, но признали его право на обжалование. Как пояснил ТАСС глава Центризбиркома Гогия, он считает претензии оппозиции "абсолютно необоснованными". По его словам, статья 19 закона о выборах президента, касающаяся повторного голосования, предусматривает, что победитель во втором туре определяется простым большинством голосов, а не по принципу 50% плюс один голос, как в первом туре. "То есть побеждает тот, кто набрал больше голосов", - сказал он.

В ЦИК указывают, что "кандидат "против всех" считается как третий кандидат", и мнение тех, кто проголосовал против обоих кандидатов, будет учитываться отдельно.

Как сообщил ТАСС представитель парламента Абхазии, до второго тура выборов президента в республике не усматривали двусмысленности при толковании закона. "По закону [о выборах президента] только лишь в одном случае выборы признаются несостоявшимися: если голосов "против всех" было бы больше, чем у первого кандидата. Кроме того, по статье 19 кандидату не нужно набирать 50% плюс один голос для победы во втором туре, нужно лишь простое большинство по отношению к другому при условии, что "против всех" не больше, чем набрал кандидат № 1, то есть победитель", - пояснил собеседник.

Собрание общественности

Одновременно с заседанием суда в Сухуме у офиса "Амцахары", что в 15 минутах ходьбы от здания Верховного суда, будет проходить собрание общественности. "Речь идет о представителях общественности, недовольных решением Центризбиркома. Это не митинг, это собрание общественности", - пояснила ТАСС член инициативной группы по организации собрания Марина Гумба. В руководстве "Амцахара" и в штабе Квицинии подтвердили, что собрание общественности проводит "инициативная группа граждан", при этом в штабе дистанцировались от организации мероприятия.

Как сообщили ТАСС в администрации Сухума, заявку на проведение акций оппозиция не подавала. В соответствии с установленными правилами, заявление должно быть подано в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты проведения митинга.

При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Абхазии, милиция возьмет под усиленную охрану здание Верховного суда на время проведения заседания по иску. По усиленным нарядам милиции в городе решения не принималось, поскольку официального заявления о проведении митинга не было. "По ситуации будет видно, нужно ли усиливать наряды милиции по городу. Наша задача - обеспечение правопорядка и безопасности", - отметили в пресс-службе МВД.