Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией Венесуэлы

КАРАКАС, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы готово к продолжению диалога с политическими оппонентами. Об этом заявил в понедельник президент республики Николас Мадуро после подписания соглашения с частью оппозиции.

"Мы продолжим держать открытыми все двери для диалога во имя спокойствия всех венесуэльцев", - написал он в Twitter. Мадуро также приветствовал подписание соглашений и назвал их "шагом к мирному сосуществованию".

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. Министр отметил, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи - однопалатного парламента, который находится под контролем политических противников действующей исполнительной власти. Со стороны оппозиции документ подписали Клаудио Фермин из партии "Решения для Венесуэлы", Тимотео Самбрано ("Изменимся") и Луис Ромеро ("Прогрессивный авангард").

В понедельник в подписании соглашения с правительством Гуайдо не участвовал.