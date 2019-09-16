США направили в 2018 году в Европу специалистов по предотвращению вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Киберкомандование Вооруженных сил США направило в минувшем году в европейские страны специалистов по предотвращению возможного вмешательства в промежуточные выборы, которые прошли 6 ноября. Об этом сообщил в понедельник глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

"Во время промежуточных выборов в прошлом году Киберкомандование США направило в Европу три группы специалистов, которые работали с государствами-партнерами с целью отслеживания и выявления противников, пытающихся сорвать демократические процессы в США", - заявил Накасоне. Он указал на большую разницу между современными и проводившимися несколько лет назад "оборонительными операциями в киберпространстве". По мнению генерала, она заключается в "способности развертывать группы и демонстрировать силу".

"Это было изумительно выполнено на [прошлых] промежуточных выборах", - сказал он, добавив, что Вашингтон проинформировал партнеров и союзников о "противниках в их компьютерных сетях и предложил вместе их выявлять". Отправленные в Европу специалисты, продолжил Накасоне, получали поддержку США.

Он сообщил, что ежегодно Киберкомандование получает из бюджета США чуть менее $2 млрд. Генерал также подчеркнул, что американские военнослужащие будут "постоянно тренироваться в виртуальном пространстве", как боевые части в реальных условиях. По его словам, Центральное командование ВС США при проведении операций в Афганистане и Ираке "задействует возможности" Киберкомандования.

Промежуточные выборы и обвинения во вмешательстве

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщила в октябре 2018 года со ссылкой на официальные источники газета The New York Times, США тогда начали первую операцию, направленную на предотвращение якобы имевших место попыток России повлиять на американский избирательный процесс. Проведением этой операции занималось Киберкомандование ВС США, а его сотрудники вычисляли россиян, которые, по их мнению, занимаются распространением в интернете дезинформации, и направляли им послания с предупреждениями о том, что за их деятельностью следит американская сторона.