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СМИ: экс-премьер Италии Маттео Ренци покидает Демократическую партию

Он намерен создать собственную политическую организацию

ТАСС, 17 сентября. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци намерен объявить о выходе из Демократической партии (ДП) с целью создания собственной политической организации. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его данным, Ренци провел телефонный разговор с нынешним премьером Джузеппе Конте, сообщив тому, что он официально объявит о выходе из состава ДП во вторник. Ренци являлся лидером этой партии в 2013-2018 годах, однако после ухода с данного поста остался членом ДП, сохранив влияние в ее руководящих кругах.

При этом, как пишет ANSA, Ренци заверил Конте, что его выход из состава Демократической партии никак не повлияет на стабильность вновь сформированного коалиционного правительства Италии, которое составляют ДП и "Движение "5 звезд". Ренци также заявил действующему премьеру, что он полностью поддерживает новый кабинет.

После развала в Италии бывшей правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и партии "Лига" первое сумело прийти к соглашению с бывшими оппонентами из ДП о создании альтернативного большинства. Возглавить новый кабинет призвали Конте, который уже занимал пост премьера в предыдущем правительстве. На прошлой неделе новый кабмин во главе с Конте получил вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.

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