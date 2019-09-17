ВС Венесуэлы одобрили соглашение между властями и оппозицией

Кризис в Сирии

Армия Сирии заявила, что пещера в Хан-Шейхуне была базой боевиков и "офисом" "Белых касок"

В пещере были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек и полевой госпиталь, рассказал бригадный генерал Абдель Керим Мейхун

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