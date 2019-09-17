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ВС Венесуэлы одобрили соглашение между властями и оппозицией

Министр обороны республики Владимир Падрино Лопес отметил, что Венесуэла, "ее суверенитет и независимость всегда должны быть выше любых интересов"
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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Кризис в Сирии
Армия Сирии заявила, что пещера в Хан-Шейхуне была базой боевиков и "офисом" "Белых касок"
В пещере были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек и полевой госпиталь, рассказал бригадный генерал Абдель Керим Мейхун
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