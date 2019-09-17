Армия Сирии заявила, что пещера в Хан-Шейхуне была базой боевиков и "офисом" "Белых касок"

ХАН-ШЕЙХУН /Сирия/, 17 сентября. /ТАСС/. Пещера, которую сирийские военные обнаружили в окрестностях недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, служила не только базой для 3,5 тыс. боевиков - здесь представители организации "Белые каски" монтировали видеоролик о том, что Дамаск якобы применял химическое оружие против мирного населения. Об этом сообщил журналистам бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.

"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ. И именно здесь представители "Белых касок", в отдельном "офисе" под флагом своей организации, монтировали видео о том, что сирийская армия якобы применяла химическое оружие против мирного населения", - рассказал Мейхун.

После появления в сети ролика, подготовленного "Белыми касками", территория Сирии по решению президента США Дональда Трампа подверглась ударам крылатыми ракетами. Сирийские офицеры уверены, что постановочные кадры снимали именно в этой пещере.

По его словам, пещера площадью до 10 тыс. кв. м, в которой были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек, полевой госпиталь и помещения для сна с матрасами и подушками, изобилует разветвленной системой ходов. "Каждый из них тянется не менее чем на 200 м. Узнать эту цифру точнее невозможно без риска для жизни - уходя, боевики спешно заминировали все, что успели. За один день мы смогли разминировать только вот этот грот. Дальше дороги пока нет - там еще не успели поработать наши саперы", - добавил сирийский генерал.

Со своей стороны, один из участников делегации - российский политолог Сергей Михеев - сообщил, что был поражен уровнем подготовки террористов. "Здесь сирийская армия имела дело с хорошо подготовленным противником, борьба с ним не была легкой прогулкой. Мы увидели настоящий подземный город, который создавали профессионалы и который позволял боевикам долгое время существовать автономно и готовить теракты. Но враг побежден, здесь его больше нет, и это крайне важно для общего развития ситуации в Сирии", - отметил Михеев.

Последний плацдарм бандформирований

Идлиб клином входит в территориальное пространство между Латакией и Алеппо и достигает плодородной долины Сахль-эль-Габ в Хаме. Через перевал Джиср-эш-Шугур пролегает стратегическое шоссе, связывающее главный морской порт на побережье Средиземного моря с "северной столицей" и крупнейшим экономическим центром страны - Алеппо. Правительственные войска удерживали населенные пункты, расположенные вдоль этого шоссе, под своим контролем вплоть до весны 2015 года.

Утрата Идлиба в тот момент конфликта стала крупной неудачей правительства. В критическом положении оказался Алеппо, отрезанный от побережья. Бандформирования следом стали вторгаться на север Латакии и в долину Сахль-эль-Габ, возникла угроза алавитским и христианским селам, где проживали сторонники президента республики Башара Асада. Исправить ситуацию на этом фронте удалось только после того, как на помощь правительственным войскам пришли российские ВКС.

Сразу после освобождения Алеппо в декабре 2016 года в Идлиб стали вывозить по условиям примирительных соглашений боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаваться сирийским войскам. Сначала туда направились члены разгромленных бандформирований из Алеппо, затем из Забадани, Каламуна, Хомса, Восточной Гуты в окрестностях Дамаска и наконец члены непримиримых формирований с юга Сирии - из Дераа и Эль-Кунейтры. Все они выехали туда с семьями, в результате, по данным УВКБ ООН, население провинции выросло до 2,5 млн человек.

В 2017 году по результатам переговоров представителей России, Ирана и Турции в Астане (ныне - Нур-Султан) в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. В 2018 году территория трех этих зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В результате проведенной в августе операции сирийская армия освободила территории на севере провинции Хама и юге соседней провинции Идлиб, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над городом Хан-Шейхун и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.