В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном погиб киргизский пограничник

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Один киргизский пограничник погиб и еще шесть военнослужащих получили ранения в результате произошедшей в понедельник перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"В ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной во время пограничного инцидента, погиб прапорщик ГПС, боец спецподразделения "Бору". Шесть военнослужащих получили ранения", - указывается в тексте. Как отмечает ГПС, все раненые доставлены в районную больницу города Исфана Баткенской области. "Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое", - подчеркивается в сообщении.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл во вторник на границу с Таджикистаном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

"Премьер-министр прибыл на место ЧП, вместе с ним там находятся вице-премьер Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев", - сказал собеседник агентства. По его словам, Абылгазиев намерен встретиться с жителями приграничных районов республики, а также провести оперативное совещание по ситуации на границе.

Согласно данным киргизской стороны, перестрелка на границе вспыхнула вечером 16 сентября. Причиной послужило возведение гражданами Таджикистана объекта на территории спорного участка. Таджикские военнослужащие применили не только стрелковое оружие, но и минометы.

По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта погиб один военнослужащий республики. Еще 13 человек получили ранения, в том числе шесть пограничников и подросток. Душанбе также сообщает о наличии пострадавших.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.