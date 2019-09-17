Сноуден заявил, что Трамп стремится понравиться людям, но ведет себя агрессивно

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на симпатию людей, но облекает свои слова в такую агрессивную форму, что вызывает противоположный эффект.

"Я думаю, что его [Трампа] понять достаточно легко. Президент Трамп поражает меня скорее как человек, который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить, - сказал Сноуден в опубликованном в понедельник интервью телеканалу MSNBC. - Он стремится лишь к тому, чтобы понравиться людям. К сожалению, это вызывает много негативных последствий". Бывший аналитик АНБ также акцентировал внимание на "агрессивной и обидной" манере поведения 45-го президента США.

Кроме того, Сноуден заявил, что хотел не уничтожить эту американскую спецслужбу, а, наоборот, "реформировать ее". Он также выразил убеждение в том, что дезинформация набрала такие обороты в Соединенных Штатах, что глубоко поразила американскую политику. С его точки зрения, идея о том, что ощущения или чувства важнее фактов, "токсична для демократии". "Разговоры о том, куда нам следует идти дальше, бессмысленны, потому что мы не можем достичь взаимопонимания о том, где мы находимся на данный момент и что именно происходит", - продолжал он.

По его мнению, спецслужбы и компании различных стран применяют для внедрения в персональные компьютеры и сотовые телефоны такие же методы и технологии, как хакеры-преступники. "Они могут прочесть вашу электронную почту, изъять любой документ, просмотреть список контактов и включить встроенный определитель местонахождения", - сказал Сноуден. "Они способны видеть сразу все, что есть в вашем телефоне... и переправить это к себе на базу", - пояснил бывший сотрудник АНБ.

"Они [спецслужбы] продают таким образом наши будущее, прошлое, историю, личность и, в конечном счете, отбирают у нас силу, заставляя наши истории работать на них", - подытожил Сноуден. Его книга Permanent Record ("Личное дело"), как ожидается, выйдет примерно в двух десятках стран 17 сентября. В России мемуары поступят в продажу в ноябре.

О Сноудене

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США ему инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов бывшему сотруднику АНБ грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.