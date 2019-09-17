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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева

Организаторы митинга в честь дня рождения экс-президента Киргизии отменили мероприятие

В Социал-демократической партии республики сообщили, что это связано с ситуацией на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Организаторы отменили намеченный на вторник митинг в столице Киргизии в честь дня рождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в штабе Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК), основателем которой является бывший глава государства.

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"Назначенный на сегодня в Бишкеке митинг и концерт в сквере имени Максима Горького, а также сбор поздравлений Атамбаеву отменены в связи с ситуацией на границе с Таджикистаном", - заявил представитель штаба. По его словам, поздравления находящемуся под арестом Атамбаеву желающие могут выложить в социальных сетях.

16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств, в результате которого один киргизский военнослужащий погиб и еще 13 человек, в том числе местные жители, получили ранения. С таджикской стороны также имеются пострадавшие. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана объекта на спорном участке границы. Киргизия также утверждает, что первыми огонь открыли таджикские военнослужащие, в том числе из минометов.

Теги
КиргизияАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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