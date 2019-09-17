Президент Эстонии считает, что Таллин должен говорить с Москвой самостоятельно

ТАЛЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Эстония должна быть страной, которая самостоятельно ведет диалог с Россией. Такое мнение высказала президент этой республики Керсти Кальюлайд.

"Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией", - приводит ее слова во вторник портал ERR.

Кальюлайд отметила, что ее визит в Россию в апреле этого года и встреча с Владимиром Путиным усилили в этом смысле позиции Эстонии.

"Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций", - отметила она.

18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Владимира Путина посетить республику в будущем году.