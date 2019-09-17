Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

ТАСС, 17 сентября. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim.

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления [на Иран]", - сказал аятолла.

По его словам, "если США откажутся от своих слов и вернутся к ядерной сделке, тогда Иран может пойти на диалог с ними". "В противном случае ни о каких переговорах не может быть и речи ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было еще", - добавил Хаменеи.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.