{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

Как отметил аятолла Али Хаменеи, Иран может пойти на диалог с Вашингтоном, если США вернутся к ядерной сделке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Описание
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
© Office of the Iranian Supreme Leader via AP

ТАСС, 17 сентября. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim.

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления [на Иран]", - сказал аятолла.

По его словам, "если США откажутся от своих слов и вернутся к ядерной сделке, тогда Иран может пойти на диалог с ними". "В противном случае ни о каких переговорах не может быть и речи ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было еще", - добавил Хаменеи.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаВозобновление санкций США в отношении Ирана
Выборы мэра Киева и столичных депутатов могут состояться 8 декабря
Предложенные поправки предлагают закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской горгосадминистрации оспаривать акты местного самоуправления столицы
Читать полностью