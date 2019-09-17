Выборы мэра Киева и столичных депутатов могут состояться 8 декабря

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов столичного совета могут пройти 8 декабря. Соответствующие изменения в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" предложили внести депутаты президентской фракции "Слуга народа", документ уже зарегистрирован в Верховной раде.

Предложенные поправки предлагают закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской горгосадминистрации (КГГА) оспаривать акты местного самоуправления столицы.

По ныне действующему закону, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы. В новой редакции предусмотрено, что на территории столицы создаются районы, которые станут административно-территориальными единицами и войдут в систему административно-территориального устройства Украины. Перечень районов Киева будет утверждать Рада по представлению кабинета министров на основании предложений киевского совета. Их границы утверждаются правительством после предложений столичных депутатов, которые ранее прошли согласование с райсоветами.

В законе предлагают прописать, что исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская администрация, которая осуществляет контрольно-надзорные и координационные функции и исполняет полномочия в соответствии с законом о местных госадминистрациях и другими законами. Прописаны сферы компетенции районов Киева и городского совета, полномочия главы райсовета и главы исполнительного комитета райсовета. Главу райсовета будут избирать депутаты, которые смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.

По представлению кабмина главу КГГА будет назначать и увольнять президент. Предлагается расширить полномочия руководителя КГГА правом участия в заседаниях правительства с совещательным голосом в вопросах, касающихся Киева, назначения и увольнения руководителей столичных госпредприятий и территориальных органов министерств, согласования вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и госформы собственности. Глава КГГА будет иметь право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

В случае принятия поправок в закон о столице, открывается возможность проведения досрочных выборов в Киеве. Ранее рассматривались три варианта, один из которых - досрочные выборы до конца текущего года.