МИД Киргизии вручил ноту послу Таджикистана из-за вооруженного конфликта на границе

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту руководителю диппредставительства Таджикистана в республике в связи с произошедшим на границе двух государств вооруженным конфликтом. Об этом говорится в распространенном во вторник киргизским внешнеполитическим ведомством сообщении.

"17 сентября был вызван в МИД Кыргызской Республики посол Республики Таджикистан Сухроб Олимзода, ему вручена нота, в которой выражен решительный протест в связи с противоправными действиями военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, которые первыми обстреляли пограничные посты "Максат" и "Сай" Кыргызской Республики, в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызской Республики получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным МИД Киргизии, еще семь граждан республики, в том числе несовершеннолетний, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Также были повреждены дома местных жителей. В связи с этим официальный Бишкек "отметил недопустимость" применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Киргизии и ее местных жителей.

"Данный инцидент стал следствием строительства таджикской стороной военного наблюдательного пункта на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы, которое было начато без согласования с кыргызской стороной, и вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возлагается на военнослужащих таджикской стороны", - отмечает МИД.

В Киргизии считают, что действия Таджикистана "не соответствуют договоренностям, достигнутым в ходе встречи глав двух государств 26 июля 2019 года, направленным на поддержание мира и согласия между народами Кыргызстана и Таджикистана, а также на предотвращение возникновения инцидентов в приграничных районах двух государств".

Бишкек призвал Душанбе принять "безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц" и выступил за решение имеющихся проблем "путем диалога и за столом переговоров в духе добрососедских отношений двух государств".