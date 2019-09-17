FT: Киев решил пойти на компромисс с Коломойским в отношении Приватбанка

ТАСС, 17 сентября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Киева пойти на компромисс с Игорем Коломойским для урегулирования ситуации с Приватбанком - крупнейшим в стране банком, который ранее принадлежал бизнесмену и был национализирован в 2016 году. Об этом глава украинского правительства сказал в интервью газете Financial Times, опубликованном во вторник.

"Я совершенно убежден, что нам сейчас надо сосредоточиться на [достижении экономического] роста и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга, - отметил Гончарук. - Поэтому я очень позитивно настроен в отношении любого обращения, направленного на поиск компромисса".

Международный валютный фонд (МВФ) ранее, как напоминает издание, предупредил Киев о том, что отступление от национализации Приватбанка поставит под угрозу нынешнюю программу помощи Украине, которая была согласована с МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд.

Любое решение по этому вопросу "необходимо искать совместно с МВФ", добавил премьер.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка.

Окружной административный суд Киева 18 апреля, рассмотрев иск Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен уже заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.