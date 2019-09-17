Марин Ле Пен может принять участие в президентских выборах во Франции в 2022 году

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не исключает своего участия в президентских выборах во Франции в 2022 году. Об этом она заявила во вторник в интервью телеканалу BFM.

"Если не появится никого лучше, я буду [участвовать в выборах]", - сказала Ле Пен, отвечая на вопрос журналиста, станет ли она кандидатом от партии "Национальное объединение" на президентских выборах в 2022 году.

Она также не исключила очередную дуэль с действующим главой государства Эмманюэлем Макроном. При этом политик отметила, что это дуэль не конкретных людей, но политических взглядов. "Реальность такова, что будет противостояние идей глобализма и национальных идей,... будет противостояние политических взглядов", - сказала Ле Пен.

В первом туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен получила 21,30% голосов (второе место), во втором туре она проиграла главе "Республики на марше" Эмманюэлю Макрону (66,10%), получив 33,90% голосов. Ее поддержали более 10,6 млн французов (право голоса имеют более 46 млн человек при численности населения около 67 млн). Для "Национального фронта" (бывшее название "Национального объединения") это лучший электоральный показатель за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах. В 2002 году ее отец Жан-Мари Ле Пен набрал во втором туре 17,79%, уступив Жаку Шираку.