Парламент Словакии не вынес вотум недоверия правительству республики

ПРАГА, 17 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии не стал выносить во вторник вотум недоверия правительству премьер-министра, социал-демократа Петера Пеллегрини. Об этом ТАСС сообщили в секретариате спикера высшего законодательного органа республики.

"По итогам голосования на внеочередном заседании Национального совета вотум недоверия правительству не был вынесен, - отметили в секретариате. - Оппозиция не смогла заручиться необходимым числом голосов депутатов".

За вынесение вотума недоверия кабмину голосовали 62 из 131 присутствовавших на заседании депутата. Против было 66 парламентариев.

С инициативой созыва внеочередного заседания выступили 32 депутата от партий оппозиции. Они требовали отставки премьера из-за оказываемой им, по их мнению, поддержки занимающим высокие государственные посты соратникам по партии "Направление - социальная демократия". Чиновников подозревают в том, что в прошлом они контактировали с лицами, причастными к убийству репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Правительственная коалиция, в которую, кроме социал-демократов, входят Словацкая национальная партия и партия "Мост - Хид", располагает 75 из 150 депутатских мандатов. Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка не менее 76 парламентариев.

Убийство журналиста

По делу об убийстве Куциака проходят пять обвиняемых, среди которых предполагаемый убийца, заказчик преступления и посредник, обеспечивавший связь между ними. В заключении находятся четверо из них. Они также обвинены в подготовке еще трех убийств - адвоката и двух прокуроров.

Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Пеллегрини.