"Особенно сложно создавать собак". Как в Китае развивается индустрия клонирования

Индустрия клонирования домашних животных в Китае идет семимильным шагами. Как и в случае с другими передовыми разработками, у китайцев получается добиваться в этом больших успехов с меньшими затратами. Компания по генной инженерии и клонированию Sinogene уже готовится к выходу на международные рынки. Она также стремится к укреплению партнерских контактов с исследовательскими институтами и профильными наукоемкими предприятиями других стран, в том числе России. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора этой организации Ван Инин. "Если в России найдутся желающие, которые проявят интерес к нашей компании, мы готовы их принять, устроить им экскурсию, — сообщил он. — Мы заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной. Компании РФ могут изложить нам свое видение, и, возможно, мы найдем точки соприкосновения, увидим перспективы взаимно дополняемого сотрудничества, а после диалога приступим к взаимодействию по различным направлениям". Клонировать собак на регулярной основе пока могут только в трех странах — в Китае, Республике Корея и США. "Корейцы первыми освоили соответствующие технологии, они приступили к созданию собак-клонов еще в 2002 году. В результате сотрудничества с южнокорейской стороной Соединенные Штаты в дальнейшем тоже начали применять на практике такие разработки. Мы располагаем собственными технологиями, которые к этим двум странам не имеют никакого отношения", — уточнил Ван Инин.

Описание Заместитель генерального директора компании Sinogene Ван Инин © Артем Иванов/ТАСС

Руководство Sinogene планирует в ближайшее время установить регулярные связи со своими южнокорейскими и американскими единомышленниками. Для этого, по словам Ван Инина, туда направятся небольшие делегации специалистов компании: "Наши коллеги в Республике Корея знают о существовании Sinogene, и, хотя они к нам еще не приезжали, мы планируем посетить их страну, как, впрочем, и Соединенные Штаты, чтобы наладить контакты". На вопрос о том, есть ли у Sinogene конкуренты на китайском рынке и насколько сильное соперничество намечается в сфере коммерческого клонирования на международной арене, Ван Инин ответил, что пока в этой нише более чем достаточно пространства для маневров. "Помимо нас в Китае есть еще одна компания, осуществляющая эксперименты с клетками. Они тоже занимаются клонами и расположены в соседнем городе Тяньцзине. Это предприятие осуществляет часть своих операций за рубежом, к тому же у них несколько иной профиль, — пояснил Ван Инин. — Что касается южнокорейских клонов, на текущий момент они дороже, чем наши. Поэтому пока в этой нише у нашей компании нет настоящих конкурентов". Начало эпохи коммерческого клонирования "В 2012 году, когда была создана компания, мы не думали о клонировании, однако изменили свою позицию в 2016 году, когда к нам начали приходить владельцы домашних животных, — вспоминает заместитель гендира Sinogene. — С первого взгляда кажется, что технологии клонирования — это нечто особенное. Однако на самом деле они принимают все более распространенный характер". В будущем такие процедуры по мере снижения издержек могут использоваться и в нуждах сельского хозяйства, например, для воспроизводства коров или свиней. "Пока большинство жителей Китая не в курсе, о чем идет речь, — разводит руками собеседник. — Обычно мы получаем заказы по стандартному сценарию: хозяева ушедших из жизни домашних животных хотят, чтобы их питомцы вернулись и побыли с ними подольше. Люди просят "оживить" их при помощи наших технологий".

Своего первого клона, щенка по кличке Лунлун, Sinogene создала в мае 2017 года. Клонирование требует наличия передовых технологий, которые, впрочем, вполне доступны в современном мире. Главное — обладать необходимой научной базой и финансовыми средствами. Все это в Китае есть. "Если оперировать обычными терминами, клон — это всего лишь близнец той или иной особи. Что касается жизнеспособности или функциональных качеств организма, "созданные из пробирки" животные абсолютно не отличаются от их естественных собратьев, — подчеркивает он. — И когда среди общественности возникают критические отзывы, мне, честно говоря, непонятно, чем клоны могут навредить современному обществу". Вплоть до настоящего момента компания занималась клонированием самостоятельно, без сотрудничества с другими компаниями. В то же время Sinogene, опираясь на собственные, созданные в Китае технологии, привлекает признанных экспертов для консультаций. "Возможно, кто-то и сомневается в способностях и функциональных навыках клонированных животных, однако мы считаем, что существенных проблем возникнуть не может, — указал заместитель генерального директора. — Думаю, люди, выражающие недовольство по поводу самого факта клонирования, поменяют свои взгляды после того, как пообщаются с нами, — мы развеем их опасения".

Для того чтобы воспроизвести на свет качественного клона, требуются знания и опыт. "Особенно сложно создавать собак, — сетует Ван Инин. — Пожалуй, сложнее, чем всех прочих клонируемых животных, потому что у них довольно длинный цикл спаривания, а период овуляции выявить крайне сложно. Поэтому в данном случае самая большая трудность — получить клеточный материал матки и превратить его в основу для создания клона". Панда — клонируемый символ нации Большие бамбуковые медведи — редчайшие животные. В природе, среди гор провинции Сычуань на юго-западе КНР, их осталось немного. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих с красивым черно-белым или бело-коричневым окрасом шерсти приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции прежде добиться никак не удавалось. Большая панда — не только один из символов Китая, ее изображение можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы. Помочь этому виду могли бы чудеса генетики. "Что касается клонирования панд, недавно в пекинском зоопарке мы проводили пресс-конференцию, на которой присутствовал Чэнь Даюань — крупнейший специалист в Китае по теоретическим вопросам, касающимся возможности их клонирования при помощи матки других видов животных, — отметил Ван Инин. — Он согласился сотрудничать с нами по проекту создания клонов бамбуковых медведей". Мероприятие было организовано в пекинском зоопарке неслучайно — это ведущий в КНР центр по разведению, защите и уходу за редкими животными. В августе там состоялась пресс-конференция, посвященная появлению на свет первого клонированного котенка компании по прозвищу Чеснок. "Поэтому в будущем мы планируем сотрудничать с [зоопарком]. Однако пока я не могу сказать вам точно, к какому времени мы создадим клонированную панду", — признал собеседник.

Описание Клонированный котенок Чеснок © Артем Иванов/ТАСС

На текущем этапе сотрудники лаборатории и прочих подразделений компании целенаправленно работают над повышением эффективности процесса создания собак и кошек. "Мы используем матку соответствующих животных для вынашивания клонируемых зародышей. Иначе говоря, собака рожает клонированного щенка, кошка — котенка-клона. Однако у панд крайне низкая способность воспроизводства, поэтому Чэнь Даюань предложил искусственно воспроизводить их при помощи других животных, например, бурых медведей", — объяснил Ван Инин. Разные виды животных существенно отличаются друг от друга по физиологии воспроизводства. Чтобы искусственным образом произвести здорового клона, потребуется время. "В прошлом был прецедент, когда при помощи собаки удалось клонировать волка. Это означает, что панды могут быть рождены совсем другими животными, — уверен специалист. — Однако это непростая задача, к тому же для ее выполнения нам потребуются дополнительные [исследовательские] материалы. Разумеется, для реализации такой программы нам необходимо разрешение правительства. Однако Чэнь Даюань постоянно занимается этим вопросом, и, если наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, он поможет нам наладить диалог с властями, и мы начнем действовать". О "людях из пробирки" Теоретически при помощи оборудования, имеющегося в распоряжении Sinogene, можно будет воспроизвести на свет и человеческого клона, говорит Ван Инин: "Наши методы позволяют создать и человека, однако законодательства всех стран мира запрещают такие эксперименты". Если бы позволял закон, можно было бы клонировать кого-нибудь из жителей Китая или иностранных граждан. "Вашей копии предстоит сначала вырасти, к тому же у нее не будет ваших воспоминаний, — рассуждает собеседник. — У клона абсолютно те же гены, что и у вас, хотя условия для жизнедеятельности и обучения у него будут иные: мы имеем дело с "близнецом", который окажется младше вас на десятилетия".

В будущем могут появиться технологии, которые позволят передавать фрагменты памяти от индивида к индивиду. "Уже появилась информация, что память человека может быть сохранена, однако пока эти разработки далеки от практического применения. К тому же существует несколько разновидностей памяти. Ведь помимо навыков, позволяющих удержать в памяти частички окружающей нас реальности, существует еще сознание, способность осознавать", — перечисляет Ван Инин. Технически Sinogene может приступить к клонированию человека уже на текущем этапе, однако из этических соображений этого нельзя сделать. Этой мыслью в беседе с корреспондентом ТАСС поделился работник лаборатории Sinogene по фамилии Шэнь: "Мы не посмели бы создать вашу копию, так как не позволяют государство и законодательство. Однако я считаю, что технологии клонирования уже сейчас начинают приносить человечеству большую пользу". Процедура клонирования "Мы готовы предоставить услуги клонирования владельцам животных из России, поскольку на текущем этапе выходим на глобальный рынок, — заявил Ван Инин. — Во-первых, нам нужен образец, также предстоит проработать механизм пересылки клона заказчику". Было бы идеально, если бы владельцы привозили своих питомцев в КНР для предоставления образца ДНК самостоятельно. "Однако, думаю, такие хлопоты излишни: нам лишь достаточно взять небольшой кусочек кожи, при отделении которого даже не будет кровотечения", — успокаивает Ван Инин. Собранный образец кладут в специальный раствор и доставляют в лабораторию Sinogene. После этого этот кусочек кожи помещают в особую питательную среду. "Со временем будет наблюдаться рост клеток, из которых мы выберем наиболее доброкачественные и здоровые, — описывает процесс собеседник. — Параллельно ведется подготовка маточного материала, затем наступает период оплодотворения и формирования зародыша".

После того как настанет подходящий момент, клон будет перемещен в организм животного, которое станет его вынашивать. "Наши технологии постоянно усовершенствуются, накапливается опыт. Со временем, по мере повышения эффективности клонирования, мы ожидаем понижения цены на свой продукт. Пока расценки высокие, поскольку мы понесли довольно крупные издержки. Цена на разные виды животных тоже неодинаковая, ведь специфика выращивания клона разная", — предупреждает Ван Инин. Клонировать собаку будет сложнее, чем кошку, поэтому стоимость будет неодинаковой: для получения щенка потребуется 380 тыс. юаней ($53,7 тыс.), котенка — 250 тыс. юаней ($35,3 тыс.). Стоимость клонирования практически не отличается в зависимости от породы. "Мы изучаем возможность создания и других животных, однако для этого потребуются вложения, затрата времени и денежных средств, — добавляет заместитель гендиректора. — Более того, у человечества есть мечта — создать животное, аналогов которому на Земле прежде не было. Соответствующие идеи уже озвучивались в научной фантастике, однако на текущем этапе их будет сложно воплотить в жизнь". Редактирование генов на благо человечества Sinogene уже довольно долгое время работает над изменением ДНК с целью создания здоровых особей животных. "Мы занимаемся редактированием генов и впервые применили эту технологию на нашей собаке по кличке Яблоко, у которой был церебральный атеросклероз. Подобные разработки призваны сделать человечество счастливей", — считает Ван Инин. В принципе, зная о врожденных патологиях клона, можно путем своевременного вмешательства их устранить. "В последнее время общественность активно обсуждает данный вопрос, многие выступают против редактирования генов, поэтому применить эту технологию на человеке не представляется возможным. Если не появятся [государственные] ограничения на осуществление деятельности в этой области, мы намерены использовать данную технологию и в будущем, — размышляет он. — Если у живых существ действительно имеется душа, у клона она будет другая, отличная от его покойного предшественника. Ведь это всего лишь абсолютная генетическая копия, которая к тому же унаследует склонности к болезням. Однако, зная об их существовании, эти недуги можно предотвратить, не дать им развиться".

Описание Суррогатная мать и клон собаки по кличке Яблоко © Артем Иванов/ТАСС

Компания накопила уже достаточный опыт в области редактирования генов, и, помимо атеросклероза, считает возможным лечение аутизма теми же методами. "У собаки в плане системы пищеварения и прочих функциональных особенностей организма есть много общего с человеком. Дальнейшие опыты позволят усовершенствовать соответствующие методы, создать модель по излечению этих недугов", — полагает Ван Инин. В данном направлении его компания уже поддерживает контакты с некоторыми профильными организациями. Осязаемые перспективы По словам Ван Инина, Sinogene постоянно прилагает усилия для обеспечения качественного развития и масштабов научно-исследовательской деятельности: "Я надеюсь, что в будущем мы добьемся еще более значительного прогресса. Думаю, мы сможем снизить издержки и предоставить на рынке еще более доступные услуги по клонированию животных". Желательно, чтобы образец кожи животного был взят еще при жизни, поскольку в этом случае клетки будут более жизнестойкими. "Однако его можно получить и после смерти питомца: в случае с кошкой образец необходимо поместить на хранение в течение трех дней с момента ее кончины, — объясняет он. — Если на первоначальном этапе нам удастся вырастить новые клетки, в дальнейшем технология клонирования не будет представлять каких-либо трудностей. Образец также можно заморозить и в нужное время использовать". "Sinogene стремится охватить своими технологиями еще больше сфер практического применения. Мы стараемся принести пользу как людям, так и их домашним животным", — резюмирует Ван Инин.