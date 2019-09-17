Минюст Ирана потребовал от Канады извинений и возвращения конфискованной собственности

ТЕГЕРАН, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Ирана требует от властей Канады официальных извинений за ложные обвинения и возвращения конфискованной собственности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, текст которого приводит во вторник агентство Fars.

"Министерство осуждает действия [канадской стороны], как противоречащие международному законодательству и правам человека, и требует немедленного возврата иранской собственности, а также официальных извинений от правительства Канады", - говорится в заявлении.

12 сентября телеканал Global News сообщил, что в Канаде была продана иранская недвижимость на общую сумму более $28 млн. Решение было одобрено местным судом, а вырученные деньги переданы родственникам жертв террористических атак, которые, по версии канадской стороны, были организованы движениями ХАМАС и "Хезболлах". МИД Ирана осудил это решение, назвав его незаконным.

Судебные власти Канады утверждают, что иранское государство несет непосредственную ответственность за эти инциденты, поскольку спонсирует ХАМАС и "Хезболлах". Тегеран какую-либо причастность к атакам отрицает.