Суд в Абхазии отложил рассмотрение иска по обжалованию итогов выборов президента

СУХУМ, 17 сентября. /ТАСС/. Суд отложил рассмотрение иска проигравшего выборы президента Абхазии оппозиционера Алхаса Квицинии, обжаловавшего итоги голосования, в связи с ходатайством стороны истца об отводе состава суда, передает корреспондент ТАСС.

В ходе суда сторона Квицинии заявила ходатайство об отводе нынешнему составу судей.

"Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток. В связи с этим работа суда на сегодня завершена", - сказал судья Генри Гамисония.

Как заявила на суде адвокат Квицинии Инга Габилая, иск поступил в производство трех судей, один из них заявил самоотдвод, так как имеет родственные связи с одной из сторон, судья был заменен. Как пояснила адвокат ТАСС, изначально был заявлен состав судей в количестве трех человек, затем по решению председателя суда в состав включен четвертый судья. "При ознакомлении с материалами не удалось найти определение о принятии председателем суда самоотвода одного из трех судей. По закону состав в количестве четырех судей рассматривать не может", - сказала адвокат.

В свою очередь член ЦИК Дмитрий Шамба на суде выступил против ходатайства, так как на момент отвода иск еще не был принят в производство, сторона Хаджимбы также выступила против. Генпрокуратура также не поддержала истца.

Как сообщалось на сайте суда, ВС проинформировал участников процесса о том, что первоначально поступившее заявление было адресовано судьям Генри Гамисония, Раулю Пачулия и Анри Барциц, однако в связи с заявлением последнего о невозможности участия ввиду родственных отношений с лицами, участвующими в административном судопроизводстве, председателем Верховного суда вместо судьи Анри Барциц была включена в состав судебной коллегии судья Верховного суда Оксана Пилия. В президиуме суда во вторник находились три судьи.

Об иске

На прошлой неделе проигравший выборы оппозиционер Алхас Квициния подал иск об отмене итогов выборов президента Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов. "Против всех" подано 3155 голосов избирателей.

По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

ЦИК и президент Хаджимба не согласились с доводами Квицинии, но признали его право на обжалование.