Германия против Китая: Берлин опасается влияния Поднебесной

Отношения Китая и Германии проходят испытание на прочность. После того как глава МИД ФРГ Хейко Маас провел встречу с лидером гонконгских протестов Джошуа Вонгом, Пекин обвинил Берлин в "неуважении" к себе. Взаимное недовольство не было таким острым с 2007 года, когда канцлер Ангела Меркель приняла у себя духовного лидера тибетцев — Далай-ламу XIV. Однако с тех пор к политическим разногласиям добавились экономические. Германия заблокировала сделку по продаже Китаю компании Leifeld Metal Spinning и дает понять, что опасается дальнейшего проникновения китайского капитала на свой рынок. Осторожную позицию в отношениях с Пекином занимают и европейские органы власти. Дергать дракона за усы Визит Джошуа Вонга в Берлин, состоявшийся 9–12 сентября, выявил раздражение, накопившееся между первой державой Европейского союза и лидером Дальнего Востока. С начала июня в Гонконге продолжаются массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Вскоре после их начала Китай попросил страны ЕС не вмешиваться в свои внутренние дела, а накануне приезда Вонга рекомендовал Маасу не встречаться с ним, однако все тщетно: в Берлине решили иначе. Реакция КНР оказалась резкой. Посла Германии вызвали в МИД Китая, где действия Мааса назвали "актом неуважения". Одновременно дипломаты КНР провели пресс-конференцию в Берлине. Встреча Мааса и Вонга, по словам посла Китая У Кэня, не пройдет незамеченной — она будет иметь серьезные "негативные последствия для отношений двух стран". Германия, в свою очередь, перешла в контратаку. "Когда наша канцлер приезжает в Пекин, она встречается там с правозащитниками. Когда в Пекин приезжаю я, то делаю то же самое. И если я остаюсь в Берлине, то поступаю ровно так же. В этом отношении и в будущем ничего не изменится", — парировал обвинения Китая Маас. Глава парламентской Свободной демократической партии Кристиан Линднер упрекнул правительство в недостаточном внимании к Вонгу. По мнению Линднера, Германия могла принять его и на более высоком уровне, чем глава МИД. Сам политик воспользовался возможностью и лично встретился с оппозиционером, о чем оставил детальное сообщение в социальной сети.

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В истеблишменте ФРГ есть те, кто готов и дальше пикироваться с Китаем. В парламентской фракции зеленых убеждены, что гонконгским активистам, находящимся в Германии, может грозить опасность. Представительница партии Маргарет Баузе призвала власти принять меры к их защите. Зеленые обратились к правительству с просьбой подтвердить, не предпринимает ли Китай попыток "оказывать воздействие на неприкосновенность демонстрантов и свободу выражения своего мнения в Германии". В кабинете министров ответили, что подобные попытки "известны", однако уклонились от дальнейшего обсуждения темы. Не надо ваших денег Беда не приходит одна. Инцидент с Джошуа Вонгом разворачивается на фоне растущей подозрительности Германии в отношении китайских инвестиций. Берлин очень сдержанно воспринял многомиллионные вложения, сделанные компанией Geely из КНР в немецкий автоконцерн Daimler. Открытость ФРГ "не должна рассматриваться как входная дверь" для интересов других стран, — заявила по этому поводу министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс. Летом 2018 года Берлин воспользовался правом аннулировать покупку крупных пакетов акций ведущих фирм иностранным инвестором: китайской фирме, имеющей тесные связи с правительством КНР, не позволили приобрести компанию — производителя станков Leifeld Spinning Metall (LSM). Товары, изготовляемые этой компанией, используют в стратегически важных секторах экономики, включая атомную энергетику и космическую программу. Взвесив все за и против, Берлин просто отказался передавать LSM Китаю. В ФРГ опасаются, что экономическое проникновение КНР может привести к получению тем технологий, которыми Германия делиться не хотела бы. Речь может зайти и о росте политического влияния Поднебесной. Ведь хорошо известно, что государства, принявшие массовые китайские инвестиции, склонны поддерживать линию Пекина и в политической сфере. Китай ищет друзей На территории Европы таких стран уже более десятка, в том числе государства Евросоюза: Греция, Португалия и Венгрия. После кризиса 2008 года их правительства с радостью приняли китайские инвестиции, обещавшие новые рабочие места и ремонт износившейся инфраструктуры. В Пекине делали вложения со стратегической целью: связать транспортные потоки Азии и Европы в единую логистическую систему, которая позволила бы упростить и удешевить доставку товаров из КНР в ЕС. В рамках этого амбициозного плана китайская компания Cosco приобрела две трети акций афинского порта Пирей. В Брюсселе и Вашингтоне к проекту отнеслись настороженно. Однако под иностранным управлением морская гавань вышла из полосы упадка, превратившись в первый по числу пассажиров порт Европы. Греческое правительство, довольное результатами, сделалось союзником Пекина и на внешнеполитической арене: Афины стараются смягчить обвинения в нарушении прав человека, раздающиеся в адрес КНР. На другом конце Европы массовые китайские инвестиции приняла Португалия. Компании КНР приобрели большие пакеты акций главного местного производителя электричества EDP, крупнейшего частного банка BCP и ведущей страховой фирмы Fidelidade.

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