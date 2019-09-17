МИД Ирана подтвердил информацию о недавних переговорах с представителями "Талибана"

ТЕГЕРАН, 17 сентября. /ТАСС/. МИД Ирана подтвердил недавний визит делегации радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в страну. Соответствующее заявление сделал во вторник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Недавно в рамках всесторонних консультаций Ирана со сторонами [конфликта] в Афганистане делегация представителей движения "Талибан" совершила визит в нашу страну", - приводит пресс-служба МИД Ирана ответ Мусави на вопрос журналистов о контактах Тегерана с талибами. Он добавил, что "делегация "Талибан" провела консультации о текущей ситуации в Афганистане с соответствующими представителями иранской стороны".

Подробности и точная дата переговоров не приводятся.

В Афганистане более 17 лет продолжается война, происходят регулярные боевые столкновения, более 50% территории страны находится под контролем движения "Талибан". Ситуация осложняется тем, что в стране появились отряды из наиболее радикальных исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). США ведут переговоры о мире с талибами, которые, по имеющейся информации, включают вывод американских войск из этой страны.