Премьер Украины опроверг сообщение СМИ о компромиссе в отношении Приватбанка

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его заявление в газете Financial Times о якобы готовности к компромиссу в отношении Приватбанка, отметив, что это утверждение журналисты "добавили от себя". Соответствующий комментарий украинского премьера во вторник распространила пресс-служба правительства.

"С утра вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело Приватбанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу", - заявил Гончарук.

При этом премьер подчеркнул, что в отношении финансового учреждения "никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", и отметил, что сейчас оно лишь "внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)".

Премьер также признался, что он "не настолько глубоко" знает юридические нюансы этого дела, чтобы комментировать ситуацию вокруг Приватбанка по существу, однако добавил, что вопрос будет решаться при вовлечении Запада. "Я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - подчеркнул глава правительства.

Во вторник британская газета Financial Times опубликовала интервью Гончарука, где он заявил, что Украине в ситуации вокруг Приватбанка "надо сосредоточиться на [достижении экономического] роста и искать совместные решения, а не тратить ресурсы на уничтожение друг друга". При этом он добавил, что "очень позитивно настроен в отношении любого обращения, направленного на поиск компромисса".