Консультации с представителем Госдепа в МИД РФ завершились без комментариев для прессы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер покинул центральное здание МИД РФ на Смоленской площади после окончания консультаций. От комментариев для прессы он отказался, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Переговоры продлились больше часа.

Рикер не стал отвечать на вопросы журналистов, сказав лишь, что "очень рад находиться в России".

Представитель Госдепа прибыл в российскую столицу с рабочим визитом для обсуждения вопросов двусторонних отношений.