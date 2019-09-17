Опрос: деятельность Зеленского одобряют 70% украинцев

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. 70% украинцев положительно оценивают деятельность президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, который провел центр имени Александра Разумкова.

По его данным, недовольны работой главы государства 9%. В то же время 44% опрошенных устраивает деятельность новой Верховной рады, тогда как каждый десятый недоволен ею.

Опрос показал, что 57% граждан считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, 17% придерживаются противоположного мнения. 41% респондентов сказали, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% - что может с ними справиться в более отдаленной перспективе, и только 6% - что не способна их побороть.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к президенту Украины, которому доверяют 79% опрошенных, армии (74%), волонтерским организациям (69%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (64%), Нацгвардии (64%), церкви (63%), пограничной службе (63%), правительству (57%), Раде (57%), украинским СМИ (56%), общественным организациям (52%), полиции (51%).

Исследование проведено с 6 по 11 сентября, было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.