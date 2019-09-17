Меркель заявила о необходимости выполнять соглашение с Ираном по атому

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Германия поддерживает соглашение с Ираном по атому и настаивает на деэскалации в отношениях с Тегераном путем дипломатических усилий. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

"С европейской точки зрения, мы полагаем, что соглашение с Ираном по атому - элемент, к которому нам стоило бы вернуться", - сказала она. По ее словам, Берлин делает ставку на дипломатический процесс. "Германия выступает за деэскалацию", - добавила Меркель.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, в том числе ракетную программу Тегерана и его региональную политику.