Джонсон и Меркель договорились работать над общим ответом на удары по Saudi Aramco

ТАСС, 17 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник договорились о необходимости работы с партнерами по всему миру над консолидированным ответом на атаки, которым подверглись предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Джонсона.

"Стороны обсудили субботние атаки в Саудовской Аравии и необходимость совместной работы с международными партнерами для согласования коллективного ответа", - приводит агентство слова представителя. Он также отметил, что Джонсон и Меркель по вопросу Ирана "вновь подтвердили приверженность общему подходу и важность ухода от дальнейшей эскалации напряженности в регионе".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах".