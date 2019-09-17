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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Джонсон и Меркель договорились работать над общим ответом на удары по Saudi Aramco

Премьер-министр Великобритании и канцлер Германии также согласились с необходимостью снижения напряженности в регионе

ТАСС, 17 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник договорились о необходимости работы с партнерами по всему миру над консолидированным ответом на атаки, которым подверглись предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Джонсона.

"Стороны обсудили субботние атаки в Саудовской Аравии и необходимость совместной работы с международными партнерами для согласования коллективного ответа", - приводит агентство слова представителя. Он также отметил, что Джонсон и Меркель по вопросу Ирана "вновь подтвердили приверженность общему подходу и важность ухода от дальнейшей эскалации напряженности в регионе".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияСаудовская АравияДжонсон, БорисАтаки на предприятия Saudi Aramco
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