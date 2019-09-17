Меркель не поддерживает заявления Нетаньяху об аннексии новых территорий

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Германия не поддерживает заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае его победы на выборах 17 сентября часть Западного берега реки Иордан будет аннексирована. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

"Мы выступаем за решение палестино-израильского конфликта по формуле двух государств", - сказала она. По ее словам, аннексии любого рода лишь отягчают процесс урегулирования. "Поэтому мы не согласны с такими объявлениями", - добавила Меркель.

В телеобращении 10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае его победы на парламентских выборах 17 сентября израильский суверенитет будет распространен на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

11 сентября президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что аннексия Израилем части Западного берега реки Иордан уничтожит все шансы на достижение мира с палестинцами.