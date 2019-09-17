Рада рассмотрит постановление об отмене закона Зеленского об импичменте президента

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал депутатам рассмотреть постановление, внесенное фракцией Петра Порошенко "Европейская солидарность", об отмене голосования по законопроекту президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом сообщил во вторник секретариат Рады.

"Предложить Верховной раде Украины определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения этого проекта постановления", - сказано в решении. Таким образом, документ может быть внесен в повестку дня парламента.

"Европейская солидарность" заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования. В числе авторов документа 13 депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Луценко и Ростислав Павленко.

Сторонники Порошенко, как и члены других фракций Рады, считают, что голосование по законопроекту об импичменте состоялось с нарушением процедуры.

Законопроект об особой процедуре отстранения главы государства с его поста, который одобрила Рада в минувший вторник, инициировал президент страны Владимир Зеленский. Цель документа - создание правовых гарантий для осуществления депутатами парламентского контроля над соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, а также возможности практической реализации процедуры импичмента президента.