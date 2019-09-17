"Оппозиционная платформа" требует от украинской власти прекратить переписывание истории

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить переписывание украинской истории и отказаться от пропаганды национализма.

"В своей гуманитарной политике нынешняя власть четко идет по пути режима Порошенко. Вместо начала общенационального диалога и поиска формулы примирения приоритетом остается финансирование пропаганды ксенофобии, националистических идей и переписывания истории, - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте партии. - "Власть Зе" (президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) собирается увеличить финансирование одиозного Института национальной памяти. <...> Конфликтный и губительный для гражданского мира и национального единства Украины курс, начатый прошлым режимом, продолжается. Нынешняя власть отказывается выполнять свои предвыборные обещания".

В заявлении партии отмечается, что социальная политика по-прежнему остается в заложниках у МВФ, а в гуманитарной политике "доминирует идеология пещерного национализма". "В проекте Государственного бюджета на 2020 год новая власть предусмотрела наращивание финансирования Института национальной памяти со 105 млн гривен в этом году до 130 млн в следующем. Из года в год учреждение, единственным "достижением" которого является переписывание истории, провоцирование международных скандалов и культивирование ксенофобии в Украине, получает все больше денег налогоплательщиков <...> И это в тот момент, когда большинство украинских семей вынуждены экономить и влезать в долги, чтобы поддержать минимальный уровень жизни, - констатируют в партии. - Судя по очередному увеличению финансирования "команды Вятровича" (директор Института национальной памяти Владимир Вятрович - прим. ТАСС), задачи и приоритеты гуманитарной политики "власти Зе" не отличаются от курса предшественников. Об этом свидетельствует и отказ президента и партии власти от пересмотра дискриминационной и антиконституционной языковой политики".

"Оппозиционная платформа - За жизнь", говорится в заявлении, требует от власти отказаться от национализма и ксенофобии в гуманитарной политике государства, прекратить оплачивать из кармана налогоплательщиков идеологизированную и антиисторическую деятельность Института национальной памяти и сменить его руководство. "Этот курс противоречит базовым правам человека, зафиксированным в международном праве, конституции Украины и ведет страну к новым расколам и размежеваниям", - подчеркивают в партии.

Там напомнили, что "Оппозиционная платформа" внесла в Верховную раду законопроекты, направленные на обеспечение языковых прав нацменьшинств, в том числе в сфере образования и просят депутатов поддержать эти законодательные инициативы.