CNN: специалисты из США считают, что удары по саудовским объектам нанесли с базы в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты США и Саудовской Аравии полагают, что удары по нефтяным объектам в королевстве были, вероятнее всего, нанесены крылатыми ракетами с иранской военной базы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

По словам его источников, эксперты, которые проводят расследование, считают, что "с очень высокой степенью вероятности" крылатые ракеты были запущены с военной базы Ирана, которая находится рядом с границей между этой страной и Ираком. Ракеты, как отмечает телеканал, летели на очень небольшой высоте.

Как полагают следователи, ракеты пролетели над территорией Ирака и через воздушное пространство Кувейта. По мнению данных специалистов, нет никаких свидетельств того, что ракеты были запущены с территории Йемена.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. В воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.