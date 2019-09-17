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Атаки на предприятия Saudi Aramco

CNN: специалисты из США считают, что удары по саудовским объектам нанесли с базы в Иране

По данным источников телеканала, ракеты пролетели над территорией Ирака и через воздушное пространство Кувейта, при этом нет свидетельств того, что ракеты были запущены с территории Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты США и Саудовской Аравии полагают, что удары по нефтяным объектам в королевстве были, вероятнее всего, нанесены крылатыми ракетами с иранской военной базы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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По словам его источников, эксперты, которые проводят расследование, считают, что "с очень высокой степенью вероятности" крылатые ракеты были запущены с военной базы Ирана, которая находится рядом с границей между этой страной и Ираком. Ракеты, как отмечает телеканал, летели на очень небольшой высоте.

Как полагают следователи, ракеты пролетели над территорией Ирака и через воздушное пространство Кувейта. По мнению данных специалистов, нет никаких свидетельств того, что ракеты были запущены с территории Йемена.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. В воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.

Теги
СШАСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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