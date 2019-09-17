СМИ: Эр-Рияд решил перенести свое генконсульство в Стамбуле из-за дела Хашкаджи

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия приняла решение переместить свое генеральное консульство в Стамбуле в другое здание в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает во вторник телеканал Haberturk.

По данным турецкого телеканала, Эр-Рияд также принял решение продать старое здание генконсульства. Ожидается, что дипмиссия Саудовской Аравии переедет в стамбульский район Сарыер и будет располагаться вблизи от генконсульства США.

Власти королевства на данный момент официально не прокомментировали эту информацию.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября прошлого года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. 3 января состоялось первое судебное слушание с участием 11 обвиняемых в расправе над репортером.