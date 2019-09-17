Лукашенко убежден, что без США невозможно урегулировать конфликт на Украине

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Белоруссию 17-18 сентября.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, - сказал Лукашенко. - США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта".

По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, "то надо включать новые силы". "Новые идеи должны появиться", - сказал президент.

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