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Лукашенко позитивно оценил отсутствие намерений НАТО и РФ размещать ракеты в Европе

Белоруссия является участников Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, напомнил президент республики

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обнадеживающим отсутствие намерений НАТО и России размещать ракеты в Европе. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече в Минске с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Белоруссию 17-18 сентября.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия является участников Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. "Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал президент, отметив, что это "обнадеживающая, хорошая информация".

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