"Слуга народа" планирует принять еще трех депутатов в свою фракцию в Раде

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Фракция пропрезидентской партии "Слуги народа" в украинском парламенте, которая имеет большинство, планирует увеличить количество своих депутатов. Об этом во вторник журналистам заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы еще хотим троих [депутатов] добавить на следующей неделе в нашу фракцию", - отметил он. При этом Арахамия отказался уточнить, на основании какого механизма фракция планирует это осуществить, добавив лишь, что "есть такой проект", но "это интрига".

По словам Арахамии, "многие люди" желают присоединиться к фракции "Слуги народа". "Мы пообщались и решили, что нужно открыть двери, но если эти депутаты соответствуют нашим критериям", - признался он.

Сейчас, уточнил глава фракции, численность представительства "Слуги народа" в Раде составляет 254 депутата. Согласно данным официального сайта парламента Украины, эта цифра - 251.

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