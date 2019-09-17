США заявили о готовности обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Минска

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций в отношении Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере соблюдения прав человека и демократии. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии - прим. ТАСС) мы будем готовы обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества", - сказал Хейл.

Он указал, что Вашингтон не заставляет Минск делать выбор между Западом и Востоком. "Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять собственный путь [развития] и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл.