СБ ООН после длительных споров смог принять компромиссную резолюцию по Афганистану

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник проголосовал за резолюцию о продлении на год мандата миротворческой миссии ООН в Афганистане (МООНСА). Голосование было запланировано на понедельник, но из-за возникших противоречий после почти двухчасовых закрытых консультаций было отложено до вторника.

"[Совет Безопасности] постановляет продлить до 17 сентября 2020 года мандат МООНСА", - говорится в принятом документе.

Как стало известно ТАСС из дипломатических источников, разногласия возникли вокруг перечисления в резолюции различных инициатив по дальнейшему развитию Афганистана. В частности, несмотря на просьбу китайской стороны, в текст не вошло упоминание инициативы "Один пояс - один путь". При этом составители документа - Германия и Индонезия - в изначальной версии упомянули об усилиях НАТО и ЕС. В итоге выработка нового проекта резолюции продолжилась в ночь с понедельника на вторник.

"Мы рады, что смогли выработать компромиссный вариант после таких длительных консультаций, мы допоздна вчера вели эти дискуссии и смогли поставить резолюцию на голосование сегодня", - сказал журналистам постпред Германии Кристоф Хойсген. По его словам, документ "говорит о важности экономического развития страны и региональной интеграции, однако не упоминает какую-то конкретную инициативу".

В последний момент, уже после вынесения проекта на рассмотрение во время заседания, постпред Германии сообщил о просьбе афганской миссии внести дополнение о том, что усилия МООНСА по мирному процессу возможны "только после запроса правительства Афганистана и в рамках тесного сотрудничества с ним".

"Если делегации согласны на включение этого дополнения в качестве устной поправки, я исхожу из того, что мы голосуем по резолюции с этой поправкой", - сказал председатель СБ в сентябре, постпред России при ООН Василий Небензя. "Лучше поздно, чем никогда", - прокомментировал он принятие резолюции уже в качестве представителя РФ.