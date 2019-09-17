Пенс заявил, что Трамп определится с ответом на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с ответом на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Вашингтон защитит свои интересы и союзников в регионе.

Об этом заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс, выступая в Фонде "Наследие" (The Heritage Foundation).

"В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены, - сказал он. - Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками. Президент в ближайшие дни определится с ответом".