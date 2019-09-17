США надеются завершить введение в строй системы ПРО Aegis Ashore в Польше в течение года

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают завершить введение в строй батарей противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore в течение года, несмотря на перенос сроков. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Несмотря на то, что введение в строй Aegis Ashore в Польше было отсрочено, я думаю, что мы сможем завершить его в течение года", - сказал он, выступая на мероприятии в Вашингтоне, посвященном вопросам противоракетной обороны.

США, реализуя поэтапный план создания системы европейской системы ПРО, разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года.

Работы по развертыванию другой аналогичной базы - в польском населенном пункте Редзиково - должны были закончиться в 2018 году. Однако в апреле прошлого года стало известно, что Пентагон решил перенести сроки ввода в строй батарей противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore с декабря 2018 года на 2020 год.