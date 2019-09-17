США испытают усовершенствованную противоракету SM-3 для поражения МБР в 2020 году

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проведут в следующем году испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA, в ходе которых в качестве цели будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на мероприятии в Вашингтоне, посвященном вопросам противоракетной обороны.

"У нас есть планы провести испытание SM-3 Block IIA с поражением МБР в следующем году", - сказал он.

Агентство по противоракетной обороне (АПО), входящее в структуру Пентагона, провело успешное испытание модернизированной SM-3 Block IIA в декабре 2018 года. Тогда в качестве цели использовалась баллистическая ракета (БР) средней дальности. Испытание стало вторым подряд, когда SM-3 Block IIA смогла уничтожить цель. Предыдущее состоялось в октябре 2018 года.

До этого были две неудачные попытки: в январе 2018 года и в июне 2017 года. Причем в последнем случае, согласно разъяснениям АПО, отрицательную роль сыграл человеческий фактор: военнослужащий на эсминце USS John Paul Jones, с борта которого был произведен запуск перехватчика, непреднамеренно нажал не на ту кнопку, и противоракета самоликвидировалась.

Два провальных испытания обошлись Пентагону в $260 млн. По данным американской газеты Defence News, которая ссылалась на оценки экспертов, противоракета SM-3 Block IIA стоит $36 млн, а используемая в качестве цели БР - примерно $40 млн.

SM-3 Block IIA отличается от предыдущих модификаций увеличенным диаметром корпуса, что позволило установить более мощные двигатели, а также новым носовым обтекателем. Как утверждают конструкторы, перехватчик разгоняется быстрее, летит дальше - до 1 тыс. км - и способен перехватывать БР на высоте до 500 км.