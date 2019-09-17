Докладчик ПАСЕ выступил за предоставление Европой убежища Сноудену

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Франции Сильвен Вазерман считает необходимым в связи с положением бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, чтобы Европа разработала механизм защиты лиц, информирующих общество о происходящих нарушениях. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Совета Европы. Вазерман является докладчиком ПАСЕ по вопросу улучшения защиты информаторов в Европе.

"Настало время разработать процедуру предоставления убежища, касающуюся именно информаторов. Вот уже несколько лет, как их защита стала подлинной лакмусовой бумажкой, указывающей на состояние демократии в нашем обществе. То есть поднимается вопрос, являются ли наши демократии достаточно зрелыми, чтобы справиться с ситуациями, когда вызов подчас бросается самому их функционированию", - подчеркнул докладчик.

Он отметил, что "хорошим показателем в этой связи являются сами процедуры предоставления убежища". "Следует констатировать, что критерии, применявшиеся в течение последних нескольких десятилетий, не вполне соответствуют новым вызовам нынешнего взаимосвязанного мира, где информирование [общества] становится одной из основных демократических проблем", - констатировал он.

Как сообщает Совет Европы, Вазерман должен представить свой проект доклада ассамблее 1 октября. В тексте, уже одобренном комитетом ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, предлагается, в частности, внести поправки в законодательство о предоставлении убежища с учетом случаев лиц, информирующих общество об опасных нарушениях.

15 сентября министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила, что выступает за то, чтобы Франция дала положительный ответ на адресованный ей запрос Сноудена на предоставление ему убежища. Однако в дальнейшем представитель Елисейского дворца подчеркнул, что Беллубе "высказала исключительно собственное мнение".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.