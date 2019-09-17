Сноуден признал, что ему пришлось выбирать между конституцией и сохранением секретов

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший вид на жительство в России, в ходе телеконференции во вторник по случаю выхода в свет его мемуаров Permanent Record ("Личное дело") признал, что ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам.

"Я давал клятву не ЦРУ и не правительству США, а давал клятву соблюдать конституцию США, - отметил он. - В этом и состоит основной конфликт: соблюдать ли подписку о неразглашении секретной информации, когда правительство нарушает конституцию".

Он подчеркнул, что не верит в честное судебное разбирательство своего дела в США. "Справедливого разбирательства дела быть не может, поскольку обвинения мне предъявлены по закону о правонарушениях, предусматривающих привлечение к строгой ответственности, - пояснил он. - Это означает, что в ходе судебного разбирательства нельзя обсуждать вопрос о причинах действий, вне зависимости от того, были ли эти действия полезны для общества или нет. Не может быть справедливого суда, если нельзя объяснить мотивов своих действий".