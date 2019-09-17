США расширили санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. США включили в санкционный список по Венесуэле трех физических лиц и 16 компаний за причастность к коррупционным схемам при распределении продовольствия. Об этом говорится в опубликованном во вторник документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.

"Управление вводит санкции против трех физических лиц и 16 компаний за связь [гражданином Колумбии] Алексом Наином Саабом Мораном и его бизнес-партнером Альваро Энрике Пулидо Варгасом, которые помогали бывшему президенту Николасу Мадуро (США больше не считают его легитимным главой государства - прим. ТАСС) и его преступному режиму незаконно получать прибыль за счет распределения продовольственной помощи, - отмечается в документе. - Расширение [санкционного списка] затронуло двух братьев Морана - Амира Луиса и Луиса Альберто, - а также сына Варгаса Давида Энрике Рубио Гонсалеса. Все 16 компаний принадлежат или контролируются ими либо самим Мораном".