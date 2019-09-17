Трамп заявил, что рассматривает пять претендентов на пост советника по нацбезопасности

ТАСС, 17 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатур на пост советника по национальной безопасности после отставки Джона Болтона. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

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По его данным, Трамп рассматривает кандидатуры советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга, спецпредставителя США по делам заложников Роберта О'Брайена, а также помощника председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделла. Среди претендентов также значатся Фред Флитц - руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Джоне Болтоне - и Лиза Гордон-Хагерти, являющаяся помощником министра по ядерной безопасности в Минэнерго США. Ее имя ранее не упоминалось в списке возможных претендентов.

На прошлой неделе Трамп отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Президент объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман. Изначально Трамп говорил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону, позднее их число возросло до 15.