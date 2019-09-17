В Германии начало работу новое командование НАТО

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.

"Создание совместного командования является частью усиленного сдерживания и обороны НАТО в ответ на изменение обстановки в области безопасности. Новое командование поможет ускорить, скоординировать и обезопасить передвижение бронетехники и пехоты союзников через европейские границы", - отмечает альянс.

Командование будет состоять из 160 человек и, как ожидается, будет полностью укомплектовано к 2021 году, поясняет пресс-служба. "Во время кризиса командование сможет задействовать до 600 человек личного состава. Среди его основных задач будет обеспечение безопасности, свободы передвижения и поддержки сил НАТО, перемещающихся по Европе. Оно также обеспечит быстрое передовое развертывание союзнических подкреплений", - подчеркнул альянс, добавив, что ответственным за командование будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.