Президент Мексики раскрыл детали направленного в парламент законопроекта об амнистии

МЕХИКО, 17 сентября. /ТАСС/. Проект закона об амнистии, направленный на рассмотрение в парламент Мексики, нацелен на восстановление справедливости для наиболее уязвимых категорий людей, находящихся под стражей. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Смысл этого предложения в том, чтобы освободить тех, кто был несправедливо задержан, представителей коренного населения, женщин, тех, кому не уделили необходимого внимания и тех, кого обвиняют в совершении ненасильственных преступлений небольшой тяжести", - отметил глава государства. По его словам, эта инициатива не имеет отношения к работе властей по восстановлению мира и безопасности в республике. Законопроект был отправлен в парламент в конце минувшей недели.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стране стали свыше 17,6 тысячи человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности в стране. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.