Лидер партии "Наш дом - Израиль" призвал сформировать правительство национального единства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ), бывший министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман предложил сформировать правительство национального единства по итогам внеочередных выборов в Кнессет (парламент). Политик озвучил свою идею вскоре после публикации данных экзитполов, согласно которым ни одной из партий не удалось получить достаточно депутатских кресел для формирования устойчивой коалиции.

"Есть только одна опция: формирование широкого правительства национального единства с участием НДИ, [партии] "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и блока "Кахоль-Лаван" (центристский блок бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца - прим. ТАСС), - заявил Либерман, чье выступление в штабе партии НДИ транслировали основные каналы израильского ТВ. "Правительство национального единства - единственная возможность в чрезвычайной ситуации, а ситуация чрезвычайная как в области безопасности, так и в экономике", - добавил он.

Экзитполы по итогам состоявшихся во вторник повторных выборов в Кнессет (парламент) 22-го созыва не выявили однозначного победителя, констатирует государственное радио Израиля "Кан".