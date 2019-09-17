США и союзники задействовали коллективный пакт для совместных мер против Каракаса

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их партнеры задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро) для принятия коллективных мер "по противостоянию угрозе", по их мнению, исходящей от правительства Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты и наши партнеры задействовали Пакт Рио-де-Жанейро с целью облегчить дальнейшие коллективные меры по противостоянию угрозе венесуэльскому народу и региону, которая исходит от бывшего режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. Мы с нетерпением ждем, когда соберемся вместе с региональными партнерами, чтобы обсудить многосторонние экономические и политические варианты [действий]", - сказала дипломат.